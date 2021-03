"O Comando Territorial de Coimbra, através do Destacamento Territorial da Lousã, ontem, dia 28 de fevereiro, deteve quatro homens, com idades compreendidas entre 25 e 34 anos, por tráfico de estupefacientes e encerrou uma festa ilegal com 31 pessoas numa operação policial na localidade de Catarredor, no concelho da Lousã", informa a GNR em comunicado.

"Na sequência de uma denúncia de que iria ocorrer uma “rave”, os militares da Guarda Nacional Republicana executaram uma operação policial ao evento não autorizado, que se encontrava a decorrer numa moradia com 31 participantes", acrescenta.

"Como resultado desta ação, foram detidos quatro homens por tráfico de estupefacientes e identificados outros quatros indivíduos por consumo de estupefacientes, tendo sido elaborados os respetivos autos de ocorrência por consumo, sendo que os factos foram comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência", diz ainda.

No total, foi apreendido o seguinte material:

· 74 doses de haxixe;

· 30 selos de LSD;

· 21 doses de canábis;

· Nove doses de MDMA;

· Sete doses de cocaína;

· Um comprimido de ecstasy;

· Uma balança de precisão.

"Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes hoje, dia 1 de março, ao Tribunal Judicial da Lousã", conclui a nota.

"Face ao incumprimento das medidas decretadas no âmbito do Estado de Emergência, foram ainda elaborados 31 autos de contraordenação. A operação contou o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra", refere ainda.