Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 28.572 casos da pandemia da COVID-19, dos quais 1.720 morreram e 2.125 foram curados.

A região mais atingida pela COVID-19 é a de Madrid, com 9.702 infetados e 1.021 mortos, seguida pela da Catalunha (4.704 e 191), a do País Basco (2.097 e 97) e a de Castela-Mancha (1.819 e 112).

Portugal tem 14 mortes associadas ao vírus da COVID-19 confirmadas, mais duas do que no sábado, e 1.600 pessoas infetadas, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão confirmadas cinco mortes na região Norte, quatro na região Centro, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela o boletim epidemiológico divulgado hoje, com dados referentes até às 24:00 de sábado.

De acordo com os dados da DGS, há mais 320 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença COVID-19, do que no sábado.