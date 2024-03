Para sensibilizar para a infeção por Papilomavírus humano (HPV) e desafiar mulheres e homens a assumir um papel ativo na gestão da sua saúde, a MSD Portugal convida os participantes da 62.ª edição da ModaLisboa a tornarem-se modelos da capa da sua revista, que estará patente na área social deste evento e que apresenta informação concreta sobre a infeção por HPV, que visa promover a prevenção da transmissão deste vírus.

De acordo com o comunicado da MSD, entre 85 a 90% das pessoas sexualmente ativas já tiveram contacto com o HPV em alguma altura das suas vidas sem saber, porque, na maior parte das vezes, a infeção não apresenta sintomas. Deste modo, a transmissão pode ser feita de forma involuntária.

Embora o organismo seja capaz de eliminar o vírus na maioria dos casos, em algumas pessoas, o HPV persiste, podendo estar na causa do desenvolvimento de cancros e lesões associadas ao HPV. A imprevisibilidade da doença associada ao HPV torna, assim, urgente a necessidade de consciencialização para a prevenção.

Dado que o HPV é responsável por 100% dos cancros do colo do útero, 90% dos cancros do ânus, 75% dos cancros da vagina, 63% dos cancros do pénis, 69% dos cancros da vulva e 70% dos cancros da orofaringe, a campanha "A Prevenção do HPV está na Moda" reforça a possibilidade de prevenir um número significativo de doenças provocadas por este vírus.

Ainda segundo o comunicado, a campanha “A prevenção do HPV está na moda” reflete o compromisso da MSD em contribuir para a prevenção de doenças potencialmente evitáveis, através do maior esclarecimento da população.