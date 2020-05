O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, participou na sessão de lançamento da iniciativa "Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro", que decorreu nas instalações do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).

Esta iniciativa, promovida com a Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e em articulação com as instituições de ensino superior e empregadores públicos e privados, tem por objetivo reforçar e valorizar a resposta conjunta dos sistemas de ciência e ensino superior aos desafios induzidos pela covid-19 em estreita articulação com as empresas.

"Ninguém estava preparado para uma situação destas [pandemia] e foi bom ver como as instituições de ensino superior se conseguiram adaptar, nomeadamente no ensino à distância. Isto foi uma aprendizagem que ficou e que achamos que deve e pode ser útil também nas novas formas de relacionamento com o mundo empresarial", afirmou João Sobrinho Teixeira.

O governante realçou a necessidade da existência de uma ligação cada vez maior dos alunos às empresas e da necessidade de haver uma quebra dessa barreira física geradora de dificuldades.

"Isto [covid-19] gerou aqui uma aprendizagem para que possa haver essa ligação às empresas e, a partir daí, gerarmos novas formas de inovação pedagógica", frisou.