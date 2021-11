De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 708 pessoas (mais três do que na sexta-feira), das quais 104 em cuidados intensivos (mais quatro).

Das 12 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, uma na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.