Estas 223 zonas balneares, mais 22 do que em 2020, foram as galardoadas este ano pelo programa Praia Acessível — Praia para Todos!, que reconhece que as praias “asseguram condições de acessibilidade, segurança, conforto, autonomia e independência às pessoas com mobilidade condicionada”, segundo um comunicado do INR divulgado hoje.

A lista das 223 praias acessíveis de 2021, que pode ser consultada na página na Internet do INR (https://www.inr.pt/programa-praia-acessivel), inclui 49 zonas balneares fluviais ou lacustres (lagos) e 175 marítimas, sendo 18 nos Açores, oito na Madeira e as restantes no continente.

Por outro lado, cerca de 82% de todas as praias galardoadas disponibilizam equipamentos para o banho e passeios na praia de pessoas com mobilidade reduzida, com respeito por todas as regras definidas no âmbito da pandemia da covid-19, segundo a mesma informação hoje divulgada.

O programa Praia Acessível — Praia para Todos! existe desde 2005 com o “objetivo central” de cumprir a legislação nacional sobre acessibilidades e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal em 2009, segundo informação disponível no ‘site’ do INR.

“Visa que cada vez mais praias portuguesas passem a assegurar condições de acessibilidade e de serviços que viabilizem a sua utilização e desfrute, com equidade, dignidade, segurança, conforto, independência e a maior autonomia possível, por todas as pessoas que as desejem visitar, independentemente da sua idade e de possíveis dificuldades de locomoção ou outras incapacidades que, transitória ou permanentemente, condicionem a sua mobilidade”, acrescenta a mesma informação.

No primeiro ano, o galardão foi atribuído a 49 zonas balneares, número que tem vindo a crescer desde então.

“Salienta-se que, durante a presente época balnear de 2021, não obstante os condicionalismos económicos e algumas regras sanitárias e de segurança que mais uma vez vigoram nas zonas balneares devido à pandemia causada pela doença covid-19, foi obtida uma surpreendente e louvável adesão dos municípios e concessionários a esta iniciativa inclusiva”, destacou o INR no comunicado de hoje.

O galardão das praias acessíveis é atribuído anualmente pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal.