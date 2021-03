“Podendo a pesca lúdica ser equiparada a uma modalidade desportiva de baixo risco, confirma-se que a referida atividade poderá, de acordo com o plano de desconfinamento em curso, ser praticada a partir do dia 5 de abril, sem prejuízo de o calendário poder ser alterado em função da evolução dos critérios epidemiológicos em Portugal Continental”, lê-se numa nota divulgada pela DGRM.

O setor da pesca lúdica tem vindo a exigir a reabertura da atividade, suspensa perante o dever geral de recolhimento, tendo ameaçado avançar para uma manifestação caso permanecesse sem respostas do Governo, assegurou recentemente à Lusa Ângelo Cardoso do Movimento pela Pesca.

"A pesca lúdica, para efeitos do Governo e da tutela, não é considerada um desporto. Só é considerada, apesar de fazermos as mesmas coisas, se estivermos federados”, apontou, na altura, Ângelo Cardoso, que lançou a petição pública “Abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020”.

Apesar da atividade não ser permitida, os pescadores continuam a ser notificados para pagar as licenças.

“O surf e o cicloturismo, e muito bem, estão abertos, mesmo não sendo federados […]. A nossa luta é que, de uma vez por todas, se retire o nome lúdica e passe a desportiva”, apontou.

O setor contesta ainda a decisão do Governo, garantindo que todas as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) são cumpridas, e lamentou a ausência de respostas do executivo, ao contrário do que aconteceu no primeiro desconfinamento.