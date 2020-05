“Uma oração particular, peço-vos – enquanto vos asseguro a minha – pelas vítimas sem conta desta pandemia de covid-19 e por todos os defuntos”, afirmou o papa Francisco, numa mensagem lida pelo bispo de Leiria-Fátima, o cardeal António Marto, durante as celebrações da peregrinação internacional de maio no Santuário de Fátima, que, de forma inédita, decorre sem peregrinos.

Na mensagem, o líder da Igreja Católica recordou os “doentes, pobres e abandonados”, bem como os profissionais e voluntários “empenhados em servi-los”.

“Somos limitados, tão limitados, tão pequeninos que um inesperado vírus pôde facilmente transtornar tudo e todos”, notou.

O papa Francisco recordou também o facto de esta peregrinação a Fátima decorrer sem peregrinos, devido à pandemia.

“Por força das circunstâncias, a 13 deste mês de maio, não vos será possível cumprir na forma habitual a peregrinação até à Cova da Iria. Sei, porém, que aí vos encontrais igualmente, embora apenas de alma e coração”, referiu.