Da africana Duala até à monumental Roma, passando pela cosmopolita Nova Iorque, novo epicentro do vírus, e Guayaquil, a pandemia matou mais de 118.000 pessoas - incluindo muitos médicos e enfermeiras - e infectou mais de 2 milhões.

A vida diária do exército de profissionais da saúde, com uma vocação para tentar salvar vidas, é muito difícil.

O elevado fluxo de pacientes, a falta de equipamentos, o medo da infecção e a necessidade de dar apoio aos pacientes mais graves são as dificuldades e tarefas que devem superar a cada dia.

A seguir os depoimentos de alguns heróis na luta contra a COVID-19.

Itália: o perigo do contágio

Em Itália, um dos países mais afetados do mundo, dezenas de médicos e enfermeiras morreram vítimas do coronavírus e milhares de profissionais da saúde foram infetados. Máscaras, fatos de proteção, luvas... transformaram gradualmente as enfermeiras e os médicos em astronautas.

Vestir o equipamento e lavar as mãos são tarefas meticulosas que exigem muito cuidado e levam muito tempo.

"Não estabelecemos um tempo específico para este processo, mas calculamos que para um turno de sete horas são necessários de 40 a 50 minutos apenas para nos vestirmos", explica a enfermeira Silvana Di Florio, coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos COVID-19 do hospital Tor Vergata de Roma.

"Quando se trata de lavar as mãos e desinfectá-las, calculamos que gastamos entre 60 a 75 minutos por dia", completa.

"Os profissionais da saúde não devem ficar doentes, não tanto pela sua capacidade de trabalho, mas porque seria injusto", afirma.

Equador: caos nas ruas

"Marchamos para a guerra sem armas". Confinada, doente, uma enfermeira veterana de Guayaquil, o principal porto equatoriano na costa do Oceano Pacífico, não esconde a revolta a respeito do contágio de 80 colegas e a morte de cinco profissionais.

Com centenas de cadáveres nas casas da cidade pela falta de espaço nas morgues e devido ao colapso dos hospitais e das funerárias, o coronavírus provocou o caos na capital económica do Equador, um dos países da América Latina mais afetados pela pandemia.

"Não tínhamos o equipamento necessário quando isto (a epidemia) começou a devastar a Europa", lamenta a enfermeira, de 55 anos, obrigada a permanecer em casa porque os hospitais estão saturados.

A sua unidade de emergência recebeu pacientes com "sintomas significativos, mas devido à falta de testes, foram tratados como se tivessem gripe e enviados para casa", relatou.

"Não tínhamos equipamento de proteção pessoal, mas também não poderíamos recusar o atendimento aos pacientes", disse.

Camarões: o que fazer com as famílias?

"Também é complicado com a família", conta Roger Etoa, médico de 36 anos e diretor do Centro de Saúde de Duala, uma das principais cidades de Camarões, entre os países mais afetados da África subsaariana.