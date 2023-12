Quando falamos em desafios de recursos humanos na indústria farmacêutica devemos ter sempre em conta que se trata de um mercado em franco crescimento. Até 2025 a subida foi sempre na casa dos dois dígitos e não tende a abrandar. Esta subida é impulsionada por fatores como o envelhecimento da população, o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos, bem como a localização de Portugal como um hub europeu de produção farmacêutica.

No entanto, o setor tem enfrentado inúmeros desafios ao longo dos anos, desde o desenvolvimento de novos medicamentos até à aprovação regulatória e à comercialização eficiente. Um dos principais desafios que esta indústria enfrenta diz respeito à gestão eficaz dos recursos humanos, que é indissociável a este mesmo crescimento.

A procura por profissionais altamente qualificados e especializados no setor farmacêutico tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil, exigindo às empresas um esforço significativo para atrair e fidelizar talentos, bem como a definir onde os seus recursos internos se devem focar. Nesse contexto, o outsourcing tem-se mostrado uma alternativa viável e vantajosa para a Indústria, especialmente nas áreas não core.

Para garantir a capacidade de produção e todos os mecanismos de entrega, uma boa gestão dos recursos humanos é vital. O outsourcing de RH permite que as empresas farmacêuticas se foquem nas suas principais competências, como o desenvolvimento de medicamentos e a pesquisa científica. Ao externalizarem algumas atividades não core, essas empresas conseguem direcionar os seus recursos e esforços para áreas que agreguem maior valor ao negócio. Dessa forma, o outsourcing possibilita uma melhor alocação dos recursos, aumentando a eficiência e a competitividade das empresas.

Outro especto que torna o outsourcing de recursos humanos uma mais-valia para a indústria farmacêutica é a flexibilidade que essa estratégia oferece. A indústria está sujeita a flutuações na procura e a períodos de intensa atividade, tal como durante o lançamento de um novo medicamento. O outsourcing permite que as empresas se adaptem rapidamente à procura, aumentando ou reduzindo a sua equipa de forma ágil, sem a necessidade de contratar ou reduzir profissionais permanentes. Essa flexibilidade na gestão dos recursos humanos contribui para uma gestão mais eficiente dos custos e promove a sustentabilidade económica das empresas farmacêuticas.

Vejamos um caso prático de como o outsourcing de operações pode ajudar uma empresa farmacêutica a superar os desafios de RH. Esta empresa estava a enfrentar um grande desafio no recrutamento de trabalhadores para o embalamento primário e secundário e primeiras linhas de produção (pesagens de matérias-primas) para os turnos da tarde e noite. A empresa estava a competir com outras do mesmo sector na captação e fidelização de colaboradores diferenciados e indiferenciados. Desta forma, decidiu recorrer à Adecco Outsourcing para conseguir lidar com este desafio.

Fizemos uma reengenharia das pessoas entre o embalamento primário e secundário de forma a libertar o embalamento secundário e fazer com que as pessoas que já tinham experiência, passassem para o embalamento primário (mais complexo e exigente), deixando na Adecco toda a gestão operacional do secundário, onde continuamos a crescer de uma forma sustentada e garantindo todos os Good Manufactoring Practices (GMP´s).

Assim, a Adecco conseguiu identificar e recrutar os trabalhadores com as skills necessárias para apoiar o crescimento deste parceiro.

Em suma, a Indústria Farmacêutica enfrenta diversos desafios na gestão de recursos humanos. O outsourcing surge como uma solução promissora ao permitir que as empresas farmacêuticas se concentrem nas suas competências principais, acedam a talentos especializados e tenham maior flexibilidade para enfrentar flutuações da procura. O outsourcing de recursos humanos é uma estratégia eficaz e uma mais-valia para a indústria, ajudando-a a superar os desafios e a se destacar num mercado altamente competitivo, cumprindo com as metas de crescimento com as quais se comprometeram alcançar perante os seus stakeholders, bem como as necessidades reais do mercado.

A Adecco Outsourcing atua como um verdadeiro parceiro, garantido que as tarefas não core do cliente passem a ser o nosso core, onde nos vamos especializar e garantir a entrega não apenas das pessoas, mas acima de tudo, dos serviços ou tarefas com que nos comprometemos, conseguindo uma verdadeira relação win-win.