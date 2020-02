"O interior está numa situação muito difícil e, no distrito, de Bragança a situação está pior. Há uma percentagem muito elevada de médicos, que ronda os 40%, que está a atingir a idade da reforma nos próximos três anos", disse Miguel Guimarães, que falava à Lusa em tempo de balanço de uma visita a este território, enquadrada na iniciativa "Médicos em Missão" que decorreu no fim de semana.

O Bastonário indicou ainda que o Estado vai ter "dificuldades" em arranjar médicos que queriam trabalhar no Nordeste Transmontano.

"Os médicos que atingem [agora] a reforma, chegaram numa situação muito particular, enquadrados no programa 'Serviço Médico à Periferia', e muitos acabaram por ficar a trabalhar neste locais, onde constituíram as suas famílias. Como não tem havido uma preocupação do ministério [da Saúde] em reforçar as equipas mais velhas, há unidades de saúde que podem ficar desfalcadas", explicitou o bastonário da Ordem dos Médicos.

Para Miguel Guimarães, a renovação das equipas médicas "tem de ser feita com tempo", exemplificado a afirmação com a situação vivida no Centro de Saúde de Vimioso, onde o clínico observou que, "se amanhã saírem os três médicos que estão nesta unidade, a mesma pode ficar sem clínicos".

"Dou este exemplo, como poderia dar outro qualquer. No interior profundo esta situação é muito mais notória, porque os médicos mais novos vão ficando nas grandes cidades, e não há uma estratégia do Governo para a renovação dos quatros médicos neste território", vincou o responsável.