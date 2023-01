Desde 10 de janeiro, a temperatura caiu drasticamente em Cabul e em várias outras províncias. A região central de Ghor registou a menor, -33ºC, durante o final de semana.

"Este inverno é o mais frio dos últimos anos", disse à AFP Mohamad Nasim Muradi, chefe do escritório de meteorologia do Afeganistão.

"A onda de frio deve continuar durante mais uma semana ou mais", disse Muradi.

O ministério de gestão de desastres enfatizou que 70 pessoas e 70.000 cabeças de gado – um produto vital nas camadas mais pobres da sociedade afegã – morreram nos últimos oito dias.

Várias estradas nas províncias do centro e do norte foram bloqueadas por fortes nevadas, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais.