A vacina é produzida pelo Serum Institute of India, sob licença da Novovax, e faz parte do Covax (sistema internacional de distribuição de vacinas contra a covid-19).

Para a OMS, o imunizante vai impulsionar os esforços para vacinar mais pessoas nos países de baixos rendimentos.

“As vacinas continuam a ser um dos métodos mais eficazes de proteção contra as formas graves e mortais causadas pelo SARS-CoV-2, apesar do surgimento de novas variantes”, destacou a diretora do departamento de Acesso a Medicamentos da OMS Mariângela Simão.

Essa aprovação “deve facilitar o acesso às vacinas aos países pobres, dos quais 41 ainda não conseguiram vacinar 10% de sua população, enquanto 98% dos países ainda não chegaram a 40%”, destacou.

A OMS estabeleceu a meta de vacinar 40% da população em todos os países até o final do ano.

Essa vacina requer duas doses e pode ser armazenada entre 2 a 8°, temperaturas dos frigoríficos comerciais.