"A pandemia está longe de acabar", afirmam os especialistas, encarregados de aconselhar o diretor-geral da OMS. "Existe uma forte probabilidade de que surjam e se transmitam novas variantes preocupantes, possivelmente mais perigosas e mais difíceis de controlar" do que as já registadas, acrescentaram.

"As tendências recentes são preocupantes. Dezoito meses depois de declarar a emergência de saúde pública internacional, continuamos a correr atrás do coronavírus", destacou em conferência de imprensa o presidente deste comité, o francês Didier Houssin.

Até agora, a OMS registou quatro variantes classificadas como preocupantes: Alfa, Beta, Gamma e Delta. Esta última, encontrada pela primeira vez na Índia, espalha-se com grande velocidade em todo o mundo provocando um forte agravamento da pandemia, porque é muito mais contagiosa do que as outras e apresenta um pouco mais de resistência às vacinas, embora estas continuem a proteger nos casos mais graves de COVID-19.

Houssin destacou duas recomendações principais: defender o acesso igualitário às vacinas e não tomar iniciativas pouco justificadas do ponto de vista científico, como uma terceira dose, como propõe particularmente o grupo Pfizer/BioNTech.

É preciso "continuar a defender incansavelmente o acesso e distribuição igualitários das vacinas em todo o mundo, fomentando a troca de doses, a produção a nível local, a libertação dos direitos de propriedade intelectual, assim como a transferência de tecnologia, o aumento da capacidade de produção e, obviamente, o financiamento necessário para conseguir tudo isso", afirmou Houssin.

A desigualdade no acesso às vacinas é denunciada há meses pela OMS, ONGs e pelos países que sofrem com ela. Enquanto Estados Unidos e a União Europeia (UE) pretendem vacinar a grande maioria das suas populações nas próximas semanas, os países mais desfavorecidos imunizaram apenas 1% das suas.

