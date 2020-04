"É com enorme tristeza que lamento ter confirmado esta manhã que a Maria não resistiu...faleceu pelas 02:00 nos cuidados intensivos do Hospital S. José, em Lisboa", escreveu Manuel Heitor numa mensagem enviada à agência Lusa.

Manuel Heitor afirmou, ainda, que a memória e o legado de Maria de Sousa farão história e que "só pode dar mais força aos jovens para fazer mais e melhor ciência em Portugal!".

Maria de Sousa, uma das primeiras mulheres portuguesas a serem reconhecidas internacionalmente pelas suas descobertas científicas, morreu hoje, após uma semana de internamento hospitalar motivado pela COVID-19.

A Professora Emérita da Universidade do Porto e Investigadora Honorária do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto notabilizou-se internacionalmente ainda na década de 1960 pelas contribuições que deu para a definição da estrutura funcional dos órgãos que constituem o sistema imunológico.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.