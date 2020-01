O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, disse hoje que a adjudicação da construção do novo hospital deverá acontecer no final do terceiro trimestre deste ano.

O executivo entregou hoje na Assembleia Legislativa e apresentou publicamente a proposta de Orçamento da Região para 2020, no valor de 1.743 milhões de euros, e do PIDDAR - Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região, no valor de 548 milhões de euros. "Neste momento, o concurso de prévia qualificação está a decorrer. Julgo que mais mês, menos mês, esse resultado estará feito. Depois vamos passar para uma fase seguinte que é pedir aos concorrentes admitidos para fazerem a apresentação de propostas finais", afirmou Pedro Calado. Segundo o governante, segue-se o concurso e depois o envio para o Tribunal de Contas para visto. "Julgo que só no final do terceiro trimestre de 2020 é que teremos condições para fazer a adjudicação da obra e irmos para o terreno", adiantou. Continuar a ler Pedro Calado disse estarem esclarecidos os montantes de financiamento (50% do Governo Regional e 50% do Estado, num investimento de 340 milhões de euros), assim como a assunção por parte do Estado do aval sobre a parte de financiamento da região. Para este ano, o valor a despender pelo Orçamento Regional para esta obra é de 17 milhões de euros.