Da Hungria à Turquia, passando pela Rússia e por outros expatriados soviéticos, o coronavírus representa um desafio para esses regimes, que geralmente enfrentam dificuldades económicas e, em alguns casos, isolamento internacional. No início da pandemia, "muitos pensaram que a crise seria uma bênção, pois criaria um terreno fértil para os autocratas acumularem mais poder", considera Andrea Kendall Taylor, diretora do Center for a New American Security (CNAS).

Mas tudo indica que "esta crise terá consequências desiguais entre os diferentes países".

Marc Pierini, investigador visitante no Carnegie Europe, acrescenta: "A pandemia funciona como um raio-x global e revela fraquezas internas, algumas conhecidas, outras ocultas, nos sistemas políticos, políticas económicas ou relações externas de muitos países".

Na Rússia e na Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan - ambos no poder há cerca de duas décadas - devem resolver uma equação difícil: impedir a propagação do vírus sem afundar a economia e manter a sua popularidade.

No poder para lá de 2024?

Na Rússia, com mais de 242.000 casos, a epidemia chegou quando o Presidente planeava realizar um referendo - que foi adiado - sobre uma revisão constitucional controversa, que lhe daria, entre outras benesses, o direito de exercer mais dois mandatos após 2024.

De acordo com o centro de análises Levada, uma ONG russa, a popularidade de Putin caiu de 68% em janeiro para 59%.

A pandemia chegou quando "o regime estava a tentar orquestrar uma transição para que Putin permanecesse no poder. Essa transição é o momento mais vulnerável para qualquer regime autoritário", diz Andrea Kendall Taylor. "Em países como a Rússia, não vejo como isso poderia ser benéfico para o regime", acrescenta.

Recessão pós-pandemia

A pandemia também será um momento crítico para Erdogan, na Turquia, que enfrenta vários desafios políticos, como a eleição de novos prefeitos da oposição, e económicos, com a queda da moeda.