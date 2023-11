Estefanía carregou o embrião durante os primeiros cinco dias de desenvolvimento e depois Azahara levou a cabo o processo de gestação até ao momento do parto parto. É a primeira vez, que se sabe, de um processo deste género na Europa.

Derek, que pesava 3,3 quilos no momento do nascimento, foi gerado graças à técnica Invocell, que permite que o desenvolvimento do embrião seja partilhado entre as duas mulheres.

As mães, Azahara de 27 anos e Estefanía de 30, estiveram ambas desenvolvidas no processo de gestação, uma vez que o embrião se desenvolveu inicialmente dentro do corpo de uma, e não num laboratório, tendo sido posteriormente transferido para o corpo da outra progenitora.

O Invocell "é um dispositivo que é colocado sob o colo do útero de uma das duas mulheres - que funciona como uma espécie de incubadora - o que permite que o desenvolvimento do embrião durante os primeiros dias ocorra dentro do corpo e não no laboratório. Uma vez desenvolvido, os médicos extraem o embrião para implantá-lo no útero da outra mãe", descreve o jornal Diario de Mallorca.

O bebé nasceu na segunda-feira, 30 de outubro, em Maiorca, com boa saúde. É a primeira vez que é conhecida a aplicação desta técnica com sucesso na Europa.