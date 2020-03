"Ainda não retirámos os pedidos de demissão, mas penso que vamos caminhar para uma decisão nesse sentido porque isso também faz parte da normalização do Sesaram", afirmou o médico, após reunião com o presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque, no Funchal.

Os 22 diretores de serviço que apresentaram a demissão, em protesto pela nomeação do médico ortopedista Mário Pereira para diretor clínico do Sesaram, esperam agora que seja indicada uma figura "consensual", em respeito por "aqueles princípios de ser alguém com perfil adequado, com trajeto, com currículo e com capacidade de liderança e de unificação".

Filomeno Paulo disse que, nesta reunião com o chefe do executivo, não foi indicado nenhum nome para substituir Mário Pereira, que tomou posse em 07 de fevereiro e apresentou a demissão em 27 do mesmo mês.

"Não falámos em nomes, não nos foi perguntado, nem nós apresentámos", afirmou, sublinhando, no entanto, a necessidade de resolver a situação "imediatamente".

A nomeação de Mário Pereira, que foi durante anos deputado centrista na Assembleia Legislativa da Madeira e um dos maiores críticos das políticas delineadas pelos sucessivos executivos regionais na área da Saúde, foi de imediato contestada por um grupo de médicos e diretores de serviço do Sesaram.