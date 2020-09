Num relatório no US Journal Physics of Fluids, investigadores da Florida Atlantic University usaram feixes de laser horizontais e verticais para observar como pequenas gotas de água destilada e glicerina se propagavam de uma cabeça de manequim equipada com uma viseira de plástica ou uma máscara com um respirador de válvula.

A viseira inicialmente bloqueia a passagem das gotas, mas "as gotas ejetadas podem mover-se ao redor da viseira com relativa facilidade e espalhar-se por uma grande área", disseram os investigadores.

Enquanto isso, com a máscara com válvula, "um grande número de gotas passa pela válvula sem filtro, o que a torna ineficaz para impedir a propagação do vírus da COVID-19 se a pessoa que usa a máscara estiver infetada".

Os cientistas concluíram que, apesar do conforto que ambos os tipos de dispositivos oferecem, máscaras de tecido de qualidade e máscaras médicas de design mais simples são preferíveis no esforço de prevenir a propagação do vírus.

As autoridades de saúde desencorajaram o uso de máscaras N-95 com válvulas porque, embora protejam o seu utilizador, espalham mais facilmente o ar contaminado exalado por uma pessoa.

Os níveis de proteção da máscara