Foi também diretor dos Centros de Saúde de Aljustrel e Amora e, anteriormente, diretor de Serviços de Saúde em Beja.

O médico “promoveu múltiplas inovações nos cargos que desempenhou, tais como ter iniciado a valência de Saúde Ocupacional em centros de saúde, o modelo de gestão em equipas nucleares em Beja, tal como a criação das Unidades de Saúde Familiares e Comunitárias no Centro de Saúde da Amora”, segundo informação disponível no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).

C desenvolveu o conceito e fundou o movimento “Escola de Afetos/Escola de Sucesso” no âmbito da saúde escolar e fundou as “Cidades dos Afetos”.