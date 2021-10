“A taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos é superior, na ordem dos 98%, e entre os residentes com idade entre 12 e 24 anos a taxa de cobertura é superior a 77%”, lê-se no boletim regional da vacinação divulgado pelo gabinete do secretário da Saúde da Madeira.

No documento é referido que até 24 de outubro as vacinas contra a covid-19 administradas na região ascendiam a um total de 390.974 vacinas, sendo que o processo de inoculação começado a 31 de dezembro de 2020.

Também indica que deste total, 208.191 correspondem à primeira dose.

O boletim ainda realça que os dados provisórios recolhidos, a 24 de outubro, através da plataforma nacional de registos e gestão de vacinas (VACINAS), evidenciam que 83% da população residente tem já a vacinação completa e 84% a vacinação iniciada.

As autoridades de saúde realçam que a “distribuição homogénea da população vacinada por concelhos” na região, destacando que é superior a 83% de vacinação completa, excetuando os municípios de Câmara de Lobos e Santa Cruz, com valores de 79%

Os últimos dados divulgados quarta-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS) referem que as autoridades de saúde da Madeira sinalizaram 20 novos casos de covid-19, tendo identificado 120 situações ativas.

O boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira relativo a quarta-feira diz que estão hospitalizadas quatro pessoas infetadas nas unidades polivalentes e que a região contabiliza 77 óbitos associados à doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.960.994 mortes em todo o mundo, entre mais de 244,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.144 pessoas e foram contabilizados 1.087.245 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.