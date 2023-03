HealthNews (HN) – A que se deve a aposta no lançamento da novidade Lactacyd Ultra-Hidratante?

Luís Gomes (LG) – O lançamento deste novo produto Lactacyd surge, em primeiro lugar, pela necessidade que detetámos no mercado português das consumidoras terem um produto de melhor qualidade que as acompanhe na sua rotina diária de higiene íntima a partir da fase de peri-menopausa, acompanhando-as depois nas fases seguintes de menopausa e pós-menopausa. Existindo pouca oferta para esta faixa da população, que em Portugal tende a aumentar, assumimos como nosso dever lançar um produto que responda de forma exemplar aos sintomas associados a esta fase da vida das mulheres, como é o caso da secura da zona íntima. Para além disso, sabemos também que a percentagem de consumidoras acima dos 45 anos que utiliza produtos específicos de higiene íntima é inferior a 35%, pelo que assumimos o papel educacional de mostrar a todas as mulheres, dentro dessas faixas etárias, as mais valias na utilização de um produto especificamente desenhado para elas e para a fase da vida em que se encontram.

HN – Quais são os benefícios/mais valias que oferece às consumidoras? O que vem conferir à marca Lactacyd?

LG – No que toca aos benefícios para as consumidoras, Lactacyd tem agora uma solução especificamente desenhada para mulheres na fase da menopausa, com uma fórmula enriquecida com Ácido Hialurónico e Pantenol, que são ingredientes largamente utilizados e reconhecidos pelas suas propriedades hidratantes. Esta fórmula alivia comprovadamente a secura e a irritação, e fornece oito horas de hidratação. É um produto que tem um pH adequado à zona íntima das mulheres nesta fase da vida, para além de uma textura e aromas muito agradáveis.

Os estudos apontam que 78% das mulheres entre os 40 e os 60 anos sofrem de sintomas de menopausa e secura íntima. Como tal, o lançamento de Lactacyd Ultra Hidratante é uma oportunidade para a marca poder trazer, a mulheres que sofrem deste problema, uma solução eficaz e assim ajudar estas mulheres a viverem as suas vidas em pleno, sem desconfortos íntimos.

HN – A que público-alvo se dirige, de forma geral, este lançamento?

LG – Este novo produto destina-se em primeiro lugar e como mencionado anteriormente, às mulheres que se encontram a entrar na fase da menopausa. Sabendo, com base em dados estatísticos, que a idade média da população feminina portuguesa de entrada na referida fase se situa nos 51 anos, resolvemos dar essa mesma indicação na embalagem do novo Lactacyd Ultra-Hidratante (50+), de forma a simplificar a navegação no ponto de venda e a escolha do produto mais adequado a esse novo ciclo.

Temos, no entanto, um público-alvo adicional que, não estando obrigatoriamente na mesma fase da vida, poderá enfrentar problemas relacionados com menor hidratação da zona íntima (ex.: mulheres que estejam a tomar certos tipos de medicação que causam secura das mucosas ou mulheres diabéticas). Assim sendo, acreditamos que o novo Lactacyd Ultra-Hidratante se tornará muito relevante na melhoria do bem-estar de uma grande parte das mulheres portuguesas.

HN – Em que canais será comercializado?

LG – O novo Lactacyd Ultra-Hidratante estará disponível nas farmácias, parafarmácias e espaços de saúde, em Portugal Continental e Ilhas. Será também disponibilizado online, em alguns sites especializados.

HN – O facto de a marca Lactacyd contar com mais de 60 anos no mercado é uma garantia de confiança para as mulheres?

LG – Acreditamos verdadeiramente que sim. Não é por acaso que 60 anos depois, Lactacyd continua a ser recomendado por médicos e farmacêuticos, e é marca de confiança de milhões de mulheres por todo o mundo.

Todos os dias fazemos questão de nos lembrar que foi a marca Lactacyd a fazer desta categoria de mercado o que ela é hoje em dia e que, por essa mesma razão, temos uma enorme responsabilidade perante as nossas consumidoras. Faz parte da nossa função, enquanto líderes de mercado, consciencializar e educar as mulheres portuguesas para a importância da higiene íntima, com produtos especificamente desenvolvidos para o efeito e com o pH adequado. A qualidade do nosso portfolio reflete-se na experiência de utilização por parte das mulheres portuguesas, tendo a gama Lactacyd produtos que se adequam a todo o tipo de raparigas e mulheres independentemente da sua idade, ciclo de vida ou estatuto social, proporcionando-lhes o apoio necessário para que se sintam prontas para enfrentar qualquer desafio do seu dia-a-dia. São precisamente esses 50 anos que nos permitem ter a oferta mais diversificada do mercado, desenvolvida para estar presente em cada tipo de situação, quer seja numa lógica mais rotineira ou para ajudar a combater algum tipo de problema pontual que tenha afetado a zona íntima das mulheres portuguesas.