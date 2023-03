Fundada a 23 de dezembro de 2013, a LisbonPH nasce sob uma visão muito clara: criar uma entidade progressista e dinâmica, gerida por jovens proativos e motivados, de modo a contribuir para o desenvolvimento e formação do Profissional de Saúde, sendo um impulsionador do futuro deste setor.

Nos seus quase 10 anos de existência, a LisbonPH tem produzido um trabalho exímio e sem paralelo, sendo até hoje a primeira e única Júnior Empresa Portuguesa federada no setor da Saúde. O seu percurso tem sido pautado pela crescente credibilização enquanto entidade formadora e pelo seu compromisso para com uma gestão sustentável e socialmente responsável, culminando na conquista de várias distinções perante o Movimento Júnior ao longo dos anos.

Foi exatamente no seio da Federação Europeia de Júnior Empresas (Junior Enterprises Europe) que a LisbonPH obteve o seu mais recente reconhecimento, na JEE Winter Conference 2023, em Bruxelas. Além do networking e aproximação entre Júnior Empresários que ocorre neste evento, são também atribuídos os Excellence Awards, segmentados em cinco categorias, que visam distinguir e reconhecer as mais de 300 Júnior Empresas da Europa. Pela primeira vez, houve um nomeado português em cada categoria, reflexo da qualidade e profissionalismo que é fomentado nesta geração, tendo a LisbonPH sagrado-se campeã na categoria de Júnior Empresa Mais Europeia.

A nível estratégico, o ano de 2022 teve um principal foco para a LisbonPH: a sua internacionalização. Foram dados os primeiros passos neste sentido, através da criação de uma equipa interna inteiramente dedicada a este pilar, que contando apenas com um ano de trabalho e esforço, já atingiu este enorme reconhecimento internacional.

Tendo sempre como missão o combate à iliteracia em Saúde e o acrescento à formação destes profissionais, foi altura da LisbonPH dar o próximo passo e expandir os seus serviços além fronteiras, gerando um impacto global. No espaço de um ano, a nível internacional foram executados 4 projetos e formalizadas 12 parcerias, ao que se acrescenta um contínuo envolvimento dos seus membros nas Federações, tanto a nacional como as internacionais.

Destas iniciativas, destaca-se a “Medicinal Cannabis Conference”, um evento pioneiro pelo seu tema cada vez mais emergente na área da Saúde e Terapêutica, reiterando o compromisso da LisbonPH em formar Profissionais de Saúde do futuro. Transmitido via online na plataforma Collectivibe, o evento alcançou mais de 800 visualizações, com participantes oriundos de 10 países diferentes, entre os quais Alemanha, Estados Unidos, Finlândia, entre outros.

Também o Webinar “Sustainability in HealthCare System: what can we improve?” ganha relevo, tendo sido organizado em colaboração com uma Júnior Empresa Belga que opera na área científica, permitindo à LisbonPH cativar um público-alvo neste país chave, além de estreitar relações com outra entidade do Movimento Júnior.

Provando-se como a Júnior Empresa Mais Europeia no seu primeiro ano de expansão internacional, não restam dúvidas de que este foi apenas o começo de um novo e promissor capítulo da história da LisbonPH, que, apostando fortemente nos seus membros e no seu potencial, irá continuar o seu trabalho para deixar um legado em todo o mundo.