Os vídeos da jovem escocesa publicados na sua conta do TikTok foram vistos por milhões de utilizadores. Em agosto, Luna, de 23 anos, reparou que a bebida de aveia que tinha comprado numa loja da cadeia de supermercados Lidl apresentava um odor e textura diferentes.

"Já consumo esta bebida há anos. Uso quatro pacotes por semana e costumo comprar em quantidade, mas reparei que quando abri um, estava cheio de grumos e cheirava mal", relatou a jovem à BBC.

Decidiu comprar novos pacotes do produto e quando chegou a casa reparou que todos continham leite com grumos e mau cheiro. Contactou a sede escocesa da cadeia de supermercados alemã que lhe disse que iria analisar a situação.

Depois de voltar a contactar o Lidl, a jovem recebeu um vale no valor de 58 euros. Insatisfeita, Luna voltou a pedir à cadeia de lojas de supermercado para que retirar o lote das prateleiras.

Num dos vídeos publicados por Luna, a jovem entra no supermercado, compra a bebida de aveia e despeja-a no chão, já no exterior do estabelecimento, para mostrar que todos os pacotes daquele lote estavam impróprios para consumo.

Imagem do vídeo de @lunahtic no TikTok créditos: Direitos Reservados

"Fi-lo para tentar provar a quem estava cético. A partir desse momento, houve pessoas de todo o país a contactarem-me para mostrar vídeos das suas próprias bebidas", disse à referida estação de televisão britânica.

Esta segunda-feira, Luna revelou aos seus 58 mil seguidores que recebeu uma indicação de um funcionário do Lidl de que a bebida em causa será recolhida dos supermercados.

O Lidl confirmou que a ordem de recolha foi dada para todas as lojas da regiões do Reino Unido, frisando que os lotes do produto em causa "não apresentam risco para a saúde”.

