A Associação para Prevenção de Doenças Coronárias (ACORD) resultou da iniciativa de Jorge Castilho e Lino Vinhal, ambos afetados pela doença coronária, que escolheram o Dia Nacional do Doente Coronário, 14 de fevereiro, para celebrar a escritura pública de constituição na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra.

“Só por sorte lhes foi detetada a tempo esta doença, que vai obstruindo as artérias coronárias e que é uma das maiores causas de morte súbita, todos os anos provocando muitos milhares de vítimas”, afirmaram os fundadores em comunicado.

Os dois jornalistas de Coimbra “foram tratados através de cateterismo, uma intervenção relativamente simples que permite desobstruir as artérias e colocar uma pequena rede ('stent') nos locais das lesões, de forma a restabelecer o normal fluxo do sangue”.

O tratamento de Lino Vinhal e Jorge Castilho decorreu no Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), sob orientação de Lino Gonçalves, diretor da unidade.

“Foi em consonância com este especialista, que então fazia parte da direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), que decidiram criar esta associação, visando ser a voz dos doentes, não só para alertar para a gravidade das doenças coronárias, mas também para divulgar as medidas de prevenção que todos devem adotar no seu quotidiano”, explicaram.

Enquanto “sobreviventes a doença coronária, graças a intervenção atempada”, entenderam que deviam “tentar contribuir, com os seus alertas e a informação adequada, para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida da população”.

A ACORD pretende colaborar com outras instituições desta área, nacionais e internacionais, “de forma a melhor atingir os seus objetivos”, havendo já contactos nesse sentido com a SPC e a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular.

Associação sem fins lucrativos, tem sede em Coimbra, mas abrange todo o território nacional, podendo os interessados contactar a ACORD através do 'e-mail' acorde2024@gmail.com ou do telemóvel 917554577.