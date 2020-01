Em entrevista à agência Lusa, o investigador Carlos Conde, explicou que o estudo, publicado hoje na revista científica ‘Journal of Cell Biology’, destinava-se a "perceber como é que as células, quando se dividem, transmitem corretamente o material genético".

"Queríamos identificar os mecanismos moleculares que garantem que, quando as células se dividem, a separação do material genético ocorre de forma correta", disse o investigador do grupo 'Cell Division & Genomic Stability' do i3S.

De acordo com Carlos Conde, o mecanismo agora descrito, resultado de uma investigação que durou seis anos, está inteiramente associado a uma proteína: a MAD1.

"Sabemos agora que a MAD1 está inicialmente na membrana nuclear que envolve o material genético, mas que quando começa a divisão celular, se liberta e move para os cinetocoros [estruturas nos cromossomas que circundam o material genético]", explicou, adiantando que é a partir destas estruturas que a proteína desempenha "o papel regulador" da divisão celular.

Foi através de testes laboratoriais em "mosquinhas da fruta" que os investigadores perceberam que, se a proteína "não viajar" dentro da célula, isto é, não se libertar da membrana nuclear, "os cromossomas são distribuídos de forma desigual pelas células filhas".