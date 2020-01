“Queremos conhecer as circunstâncias que levaram a que a pessoa tivesse nascido mais cedo ou saber como é que interagiu com os serviços de saúde. No fundo, saber os vários aspetos da vida, o que significam e determinam e as consequências desses determinantes”, explicou.

Além do ISPUP, o ‘HAPP-e’ é também fruto do trabalho do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que desenvolveu a plataforma ‘web’, e dos restantes investigadores do projeto ‘RECAP-preterm’.

O projeto ‘RECAP-preterm’, financiado em 11 milhões de euros pelo programa Horizonte 2020, junta investigadores de Portugal, França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Finlândia e Estónia e pretende melhorar a saúde, desenvolvimento e qualidade de vida de crianças e adultos que nasceram prematuros.