O vereador socialista contou que o hospital de Viseu chegou a ser referido num estudo do Serviço Nacional de Saúde como “um exemplo nacional e internacional do consumo reduzido de água, bem abaixo de todas as médias de consumo de água por doente”.

No seu entender, os baixos consumos do Hospital de São Teotónio – inferiores até aos do Hospital Psiquiátrico de Abraveses - deviam ter causado estranheza, porque eram “ridículos de tão baixos”.

Na reunião de Câmara de hoje, Almeida Henriques informou que o Tribunal de Contas deu visto favorável à reabilitação da Casa das Bocas, onde será instalada uma Unidade de Saúde Familiar.

Esta decisão permitirá avançar para a consignação da empreitada, que o autarca espera que aconteça ainda este mês.

A instalação deste serviço de saúde na Casa das Bocas, que servirá 1.800 utentes, integra-se no plano estratégico de revitalização do centro histórico.

A obra está orçada em quase 1,9 milhões de euros e tem um prazo de execução de 20 meses.