A empreitada, no valor de 1.584.969,71 euros, é promovida pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), que gere o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

O concurso público para adjudicação da obra foi lançado no dia 07 deste mês, tendo sido hoje publicado em Diário da República (DR) o anúncio do procedimento, consultado pela agência Lusa.

O prazo para apresentação das propostas por parte dos interessados decorre até às 18:00 do 23.º dia a contar da data de envio do anúncio (06 de abril) e a empreitada tem um prazo de execução de 270 dias.

Fonte da ULSNA indicou à Lusa que, nesta altura, estão a decorrer no hospital de Portalegre obras de remodelação e modernização do serviço de Imuno-Hemoterapia e intervenções nos pavimentos dos serviços de Obstetrícia e Medicina e no armazém da farmácia.

Além destas obras, estão também em curso trabalhos de beneficiação da sala de recobro do serviço de Cirurgia do Ambulatório.

A mesma fonte acrescentou que estes trabalhos contam com um investimento de 430 mil euros, comparticipados em 85% por fundos europeus.

A ULSNA gere os hospitais de Portalegre e Elvas e 16 centros de saúde nos 15 concelhos que compõem o distrito de Portalegre.