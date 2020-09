Os esclarecimentos do HESE surgem na sequência de um comunicado divulgado hoje pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), em que alertou que o SUP do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) está “em risco de encerrar por falta de médicos”, já a partir de terça-feira.

O SUP do HESE “atravessa uma grave carência de médicos pediatras, o que põe em risco o seu funcionamento”, alegou a estrutura sindical, referindo que este serviço “conta atualmente com seis médicos pediatras, dos quais apenas três realizam trabalho noturno, por questões de limites de idade”, pelo que “nem o recurso a trabalho extraordinário” é “suficiente para assegurar a escala de urgência”.

“Esta situação arrasta-se há vários anos”, frisou ainda o sindicato.

Também o grupo parlamentar do PCP questionou o Ministério da Saúde sobre “a falta de médicos no serviço de Pediatria do HESE e as implicações desta situação na prestação de cuidados de saúde pediátricos em toda a região Alentejo, com especial preocupação para a possibilidade de deixar de ser assegurado o serviço de urgência pediátrica já em setembro”.

Em comunicado, os comunistas consideraram urgente tomar medidas que evitem o comprometimento das consultas, do internamento e do serviço de urgência pediátrica, o que obrigaria à deslocação de utentes e famílias do Alentejo para os hospitais da região de Lisboa.