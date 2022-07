Uma mulher com mais de 38 semanas de gestação, ao perceber que a maternidade do Hospital de Abrantes estava encerrada, dirigiu-se ao hospital de Santarém, a cerca de 100 quilómetros, onde deu entrada já com o feto morto. As causas da morte são ainda desconhecidas, avança a Sic Notícias.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo, do qual o Hospital de Abrantes faz parte, apresentou as condolências à mulher e restante família "pela perda irreparável que enfrentam".

O comunicado enviado pela entidade refere ainda que "em estreito respeito pela privacidade e momento de grande fragilidade da utente", a gravidez "não foi acompanhada ou vigiada pelo serviço de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT".

Em comunicado, aquela entidade adianta que a gravidez "não foi acompanhada ou vigiada pelo serviço de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT", tendo apenas se dirigido àquela unidade no dia 18 de julho para a realização de um CTG.

"O Conselho de Administração do CHMT determinou a abertura de um inquérito de averiguações formal", lê-se na nota.

A mulher, de 41 anos, com uma gravidez de risco, é residente em Vila de Rei e não chegou a entrar no Hospital de Abrantes na quarta-feira porque o serviço de Obstetrícia estava encerrado.

A distância entre Vila de Rei e Hospital de Abrantes é de cerca de 30 km. Como a maternidade estava encerrada, a mulher foi obrigada a percorrer mais de 100 km para chegar até ao Hospital de Santarém, escreve o Correio da Manhã.