Em declarações aos jornalistas em Seia, no distrito da Guarda, o governante explicou que, desta forma, “só em 2023 há já três novos hospitais públicos com angiografia cardíaca”, nomeadamente Guimarães, Aveiro e Covilhã.

“Isso mostra bem o que estamos a fazer para valorizar, do ponto de vista da infraestrutura tecnológica, o Serviço Nacional de Saúde”, frisou.

Na sua opinião, este tipo de investimento ajuda a atrair jovens profissionais.

“É evidente que os jovens profissionais são mais fáceis de atrair quando nós temos os equipamentos mais modernos que se treinaram a utilizar durante o seu período formativo”, considerou.

Manuel Pizarro sublinhou que a população da Beira Interior “vai ficar servida com cateterismo cardíaco mais próximo do sítio onde mora”, o que permitirá uma “maior capacidade para salvar vida e para prolongar vida com qualidade”.