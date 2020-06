O medicamento tem sido promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente disse que o usava como medida preventiva contra o coronavírus. Mas um estudo com 821 pessoas nos EUA e no Canadá mostrou não ser muito mais eficaz do que um placebo na prevenção de infeções.

A hidroxicloroquina, usada há muito tempo como tratamento da malária e cuja eficácia contra o coronavírus não foi rigorosamente demonstrada, é motivo de polémica.

Uma equipa de cientistas liderada pela Universidade de Minnesota selecionou adultos que estiveram em contacto com um paciente de COVID-19 por mais de 10 minutos, a uma distância de dois metros ou menos.

A maioria deles foi considerada como pessoa em risco de serem contaminada, pois não usava máscara ou proteção para os olhos ao interagir com a pessoa infetada.

Os cientistas administraram hidroxicloroquina ou um placebo aos participantes do estudo dentro de quatro dias após o contacto com o paciente.

Depois analisaram, através de testes de laboratório e observação dos sintomas, quantas dessas pessoas contraíram o coronavírus nas duas semanas seguintes.