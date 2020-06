O manifesto, com o título “Salvar o SNS — estamos do lado da solução”, tem duas dezenas de signatários que “avaliam positivamente a resposta pública à [pandemia de] covid-19″, mas estão “preocupados com a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e empenhados em contribuir para encontrar soluções”, lê-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.

“A resposta do SNS à covid-19 foi completa, não podendo ser ignoradas as medidas de reconfiguração de serviços, desde a saúde pública aos hospitais. Quem apregoava o ‘caos’ que se ia viver no SNS, quem tentou ser alarmista em tempo de ser sereno, perdeu a causa, refere o manifesto subscrito por vários profissionais de saúde, como os médicos Filipe Froes, Isabel do Carmo, Jaime Teixeira Mendes, Bruno Maia, e a ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta Sousa.

No entanto, sublinha, “entendemos estar a viver o tempo em que se decide a sobrevivência do SNS — ou o defendemos, valorizamos e reforçamos ou, no embate e `desnatação´ para os privados, vai-se tornar um sistema minimalista de cuidados de Saúde, de tratamento da patologia não rentável, desvalorizado pelos cidadãos com rendimentos médios e altos e com missão assistencialista e residual para os cidadãos mais desfavorecidos”.

Os signatários reconhecem ainda “o reforço financeiro da Saúde no OE 2020″, mas consideram que “este não apaga a diferença da despesa total em Saúde face ao PIB ou per capita quando comparada com outros países da OCDE”.