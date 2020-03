A medida foi aprovada no Conselho do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, e integra um conjunto de iniciativas que visa reforçar a “contenção de pessoas e o isolamento social”, no âmbito do plano de luta contra a pandemia de covid-19 no arquipélago.

Ao nível dos estabelecimentos de comércio de jornais e revistas, o executivo recuou na decisão inicial de proceder ao seu encerramento, anunciada no domingo pelo presidente, Miguel Albuquerque.

A nova determinação aponta para que as tabacarias se mantenham em funcionamento, assegurando as condições de segurança preventiva de contágio, ficando proibida a permanência de clientes no seu interior.

Os produtos devem, por isso, ser colocados à disposição do público à porta ou ao postigo, evitando aglomerados de pessoas e respeitando as distâncias de segurança, de pelo menos dois metros, a fim de evitar possíveis contágios.

O Conselho do Governo Regional decidiu, por outro lado, manter em funcionamento as atividades de prestação de serviços com manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, suas peças e acessórios.

O executivo explica, em comunicado de imprensa, que as condições de segurança preventiva de contágio devem ser asseguradas, ficando igualmente proibida a permanência de clientes no seu interior, sendo que a prestação dos serviços fica limitada a “todos os casos considerados inadiáveis e urgentes”.