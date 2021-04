Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR explica que a operação policial decorreu de uma denúncia de ruído, tendo os militares se deslocado “de imediato para o local”, uma zona florestal da localidade de Alcabideche.

“No decorrer das diligências policiais foi possível identificar 97 pessoas que se encontravam em incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário [devido à pandemia de covid-19], tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação”, é referido na nota.

No âmbito desta operação, as autoridades elaboraram também dois autos de contraordenação no âmbito do regulamento geral do ruído e três por consumo de estupefacientes, que foram remetidos à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

A GNR apreendeu ainda 13 doses de haxixe, um controlador de DJ, três colunas de som, um tripé, um gerador, um computador portátil e uns auscultadores.

Na operação participou também o Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).