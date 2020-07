As irmãs Ervina e Prefina nasceram com uma doença "rara e completa da fusão cranial e cerebral", divulgou o hospital.

Foi a primeira vez em Itália, - e provavelmente no mundo, já que não há casos semelhantes na literatura médica-, que uma equipa de cirurgiões especializados consegue separar gémeos desta maneira.

As gémeas partilhavam a parte posterior do crânio assim como o sistema venoso. As siamesas, nascidas na República Centro-africana, chegaram a Itália em setembro de 2018 depois de o diretor do hospital aceitar recebê-las.

Os exames realizados mostraram que as siamesas gozavam de bom estado geral.

As crianças têm personalidades "distintas", afirmou o hospital. Prefina é mais agitada e brincalhona, enquanto a sua irmã, Ervina, é mais séria e silenciosa.

O maior desafio da equipe médica - composta por neurocirurgiões, anestesiologistas, neurologistas, cirurgiões plásticos, engenheiros e fisioterapeutas - residiu na divisão da rede de vasos sanguíneos que conduziam o sangue do cérebro aos seus corações, explicou o hospital em comunicado.

As siamesas foram submetidas a "três operações muito delicadas para reconstruir progressivamente os dois sistemas venosos independentes", relatou a entidade.