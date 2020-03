A Fundação Rui Osório de Castro, que tem como objetivo principal informar e promover a investigação na área da oncologia pediátrica, criou um novo projeto de informação direcionado para as famílias, doentes ou sobreviventes, e orientado por profissionais da área.

Tratam-se de Sessões Temáticas, que se querem intimistas (máximo 25 pessoas), ao jeito de uma Conversa, e onde se pretende esclarecer os participantes quanto a temas ligados à oncologia pediátrica. E é também um momento de partilha entre participantes.

A primeira Conversa irá decorrer no dia 14 de março, na Casa Ronald McDonald do Porto, entre as 10h00 e as 12h30, sob o tema "Efeitos Secundários dos Tratamentos. Como Atenuá-los?", com a participação da Enfermeira Andreia Magalhães e a Enfermeira Rita Pires do Serviço de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João.

A participação nestas CONVERSAS é gratuita, mas a sua inscrição é obrigatória. Inscreva-se aqui.