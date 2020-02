Recordando uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, António Sales, o dirigente considerou que há “falta de vontade” do Governo, acusando o executivo de “deselegância”.

João Proença deixou também críticas ao critério de seleção das administrações, argumentando que desde os anos 90 tem havido “tráfico de influências e as pessoas não são nomeadas por mérito”.

“Não é atrativo quando não há projeto para a liderança. […] trazem uma pessoa de fora […]”, afirmou, sugerindo a realização de eleições para os órgãos técnicos.

“Transformou—se numa confusão e numa conflitualidade interna. As crianças de Almada e do Seixal tem o direito de ter cuidados como as de Lisboa. Não há vida no serviço de pediatria”, sublinhou.

Na semana passada, o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, Luís Manuel Martins Amaro, informou que as urgências pediátricas noturnas do hospital, encerradas desde novembro por falta de médicos, podem reabrir progressivamente, “se tudo correr bem”, a partir de abril.

O dirigente foi ouvido na Comissão de Saúde, no parlamento, numa audição requerida pelo PSD, “a propósito da degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, e pelo PCP, que quis questionar “sobre o encerramento das urgências pediátricas no período noturno do Hospital Garcia de Orta”.

Luís Amaro salientou, na ocasião, que a anterior administração e a atual têm tentado contornar a falta de médicos pediatras desde 2016, uma situação que levou à necessidade de encerramento das urgências pediátricas duramente o período noturno e aos fins de semana em novembro de 2019.