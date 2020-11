A Europa tornou-se a região com mais casos de COVID-19 no mundo desde o início da pandemia, segundo o balanço atualizado da AFP, com base em dados oficiais dos países.

Com 11,6 milhões de casos positivos diagnosticados do coronavírus e mais de 293.000 mortes, a Europa superou o número de infetados da América Latina e Caribe, que somam 11,4 milhões de infetados e quase 407.000 mortos. Depois de uma primeira onda letal em março e abril, a Europa voltou a ser o centro mundial da pandemia em outubro. Desde o mês passado, o continente tornou-se a região com maior número de casos diários. Na semana passada o continente registou uma média de 277.000 novos casos por dia, o que representou mais da metade dos diagnósticos no mundo, que teve uma média diária de 517.000. A situação epidémica agravou-se desde o fim de outubro, com um aumento de quase 50% do número de mortos, 21.500 na semana passada, contra 14.403 nos sete dias anteriores, e um aumento de 20% dos casos. Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado. Vídeo - Como fazer uma máscara em casa? Reforce o seu sistema imunitário com estes 12 alimentos























