A opinião da EMA é muito aguardada porque a União Europeia, com dificuldades na distribuição de vacinas, conta com as milhões de doses do laboratório anglo-sueco.

Sete países europeus, incluindo Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França, ampliaram no início da semana a lista de quase 15 Estados que suspenderam a aplicação desta vacina após reações como dificuldade de coagulação ou formação de coágulos.

A EMA pode seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que na quarta-feira aconselhou a continuidade do uso, sobretudo porque a sua diretora, Emer Cook, está "firmemente convencida" de que os benefícios são maiores que os riscos.

Embora não esteja descartada que a EMA anuncie a suspensão da vacina da AstraZeneca na UE, caso os problemas não possam ser resolvidos a agência poderia publicar apenas uma "advertência adicional".

A EMA aprovou em 29 de janeiro a vacina desenvolvida pelo laboratório e a Universidade de Oxford.

Na quarta-feira, a OMS considerou que "no momento, a balança de riscos e benefício está a favor da vacina AstraZeneca" e recomendou o "prosseguimento da vacinação".

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de 120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.