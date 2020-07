“O outro lado da atual extinção: espécies exóticas aumentam com o impacto humano” é um estudo de longo prazo, realizado desde 2012 por investigadores de Portugal, França e Finlândia, que analisou os artrópedes (animais invertebrados com patas articuladas, como os insetos, aranhas, ou centopeias) terrestres capturados em várias manchas de floresta nativa açoriana, na ilha Terceira.

O estudo foi agora publicado na revista científica Insect Conservation and Diversity (Conservação e Diversidade de Insetos, em tradução livre).

Os resultados mostram que, “contrariamente ao que se tem observado na Europa e no norte da América, em que se observa um declínio da abundância de insetos, nomeadamente devido ao uso de pesticidas, etc., nas florestas nativas dos Açores o que se está a observar com maior evidência é um aumento da abundância e diversidade de espécies exóticas, que não pertencem ao habitat nativo dos Açores e que, gradualmente, estão a ocupar essas áreas”, explicou à Lusa Paulo Borges, primeiro autor do artigo.

Este aumento pode levar à “competição de algumas dessas espécies exóticas com espécies nativas” e o impacto “poderá não ser facilmente observável agora, mas poderá ocorrer, a longo prazo, uma diminuição dessas espécies nativas e endémicas”, afirmou o investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, na Universidade dos Açores.

Outro efeito possível é a “substituição de algumas espécies nativas nas suas funções, com impactos que não são facilmente quantificáveis agora, mas que poderão ser importantes no futuro”, mencionou o cientista, apontando ainda para “o facto de essas espécies exóticas poderem estar a alterar o funcionamento dos ecossistemas e, consequentemente, alterar os processos naturais que ocorriam nas florestas nativas”.