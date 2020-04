Manter os estádios e as salas de concertos fechados por 18 meses "seria certamente muito inteligente", declarou Haug, especialista de grande renome na Alemanha e conselheiro do governo do país na implementação de medidas de combate à pandemia do coronavírus.

"Para saber se isso vai durar um ano e meio, é preciso esperar, há avaliações mais otimistas", admitiu Haug em entrevista realizada na segunda-feira (13) à emissora pública ARD.

"Mas esta situação vai durar vários meses ainda e poderia arrastar-se por um ano e meio", continuou.

Na segunda-feira, a Academia defendeu uma volta "por etapas" à normalidade caso as novas contaminações "se estabilizem num nível baixo" e se "as medidas de higiene forem mantidas".

As salas de espetáculo e os estádios estão fechados desde meados de março em toda a Alemanha.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) reunir-se-á em 23 de abril para decidir sobre uma eventual retomada do Campeonato Alemão em meados de maio, com jogos sem torcida, caso as autoridades concordem com a proposta.