No Destaque hoje divulgado, o INE refere tratar-se de um valor provisório, que mantém a trajetória ascendente, embora com um progresso atenuado no último triénio.

“Efetivamente, no triénio 2018-2020 aquela estimativa foi 19,69 anos, tendo nos dois triénios anteriores sido estimada em 19,61 anos (2017-2019) e 19,49 anos (2016-2018)”, lê-se no documento.

O resultado obtido (19,69 anos) constitui um valor de referência para o cálculo das pensões de velhice do regime geral de Segurança Social e para estabelecer a idade normal de acesso à pensão de velhice.

O cálculo da estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos agora divulgado integra o número de mortes registado em 2018 e 2019 e o valor estimado para os meses de janeiro a outubro de 2020, bem como as estimativas provisórias da população residente.