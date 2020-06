“Nós só pedimos justiça para aquilo que é nosso”, disse à agência Lusa a enfermeira Isabel Barbosa, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

O protesto é para “lembrar às pessoas que os enfermeiros sempre cumpriram com toda a sua responsabilidade, mesmo com a falta de condições de trabalho, nomeadamente de carência de profissionais”, adiantou Isabel Barbosa

“Sempre ali estiveram nomeadamente nesta altura da pandemia e em que foi visível a importância dos enfermeiros”, sublinhou a sindicalista.

Com o protesto, a delegação do SEP pretendeu “assinalar o incumprimento” do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que se comprometeu com o sindicato “em duas matérias que são muito sensíveis aos enfermeiros” e que “não cumpriu, vincou.

Uma das matérias diz respeito ao compromisso dado pelo conselho de administração do CHULN de contabilizar todos “os justos e legais pontos” para efeitos de progressão de carreira numa reunião realizada em 12 de novembro de 2018 e que não cumpriu, adiantou.

“Mais recentemente, em 2019, comprometeu-se a pagar uma dívida aos enfermeiros com contrato individual de trabalho (CIT) que diz respeito à tabela remuneratória” que também não cumpriu, salientou a dirigente sindical.