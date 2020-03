As autoridades decidiram “suspender todas as chegadas e partidas de passageiros, bem como aqueles que estão em trânsito, nos Emirados Árabes Unidos”, no âmbito das medidas de prevenção para impedir a propagação da covid-19, noticiou a agência oficial WAM.

“Os voos de carga e de retirada sanitária não são abrangidos” por esta medida, que pode ser revista dentro de duas semanas, acrescentou.

Os Emirados Árabes Unidos, cujos aeroportos internacionais do Dubai e de Abu Dhabi são importantes centros distribuidores do tráfego aéreo mundial, registaram na sexta-feira as duas primeiras mortes causada pelo novo coronavírus e mais de 150 casos confirmados.

No domingo, a companhia aérea Emirates, com sede no Dubai, tinha anunciado a suspensão de todos os voos comerciais, que opera habitualmente em 159 destinos. Posteriormente, a transportadora recuou e afirmou que iria manter as ligações aéreas para 13 destinos, decisão que justificou com pedidos recebidos de governos e clientes para ajudar no repatriamento de viajantes.

Horas antes, o presidente e diretor executivo da Emirates tinha indicado que a companhia se encontrava numa situação em que não podia operar, “de forma viável, voos com passageiros até que os países voltem a abrir as fronteiras e a confiança nas viagens regresse”.