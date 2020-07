"O ministro do Emprego e Trabalho, Thembelani Thulas Nxesi, deu entrada no hospital na segunda-feira como resultado da COVID-19. O ministro dado positivo no teste há uma semana e esteve em quarentena em sua casa até a tarde de segunda-feira", relata um comunicado do governo divulgado hoje.

"Ele foi internado no hospital por recomendação de seus médicos para ter acesso a um acompanhamento adequado", acrescentou o comunicado, especificando que o ministro de 61 anos "é o segundo membro do governo hospitalizado".

O ministro da Energia, Gwede Mantashe, de 65, também foi hospitalizado na segunda-feira "por recomendação de seu médico de família para ser mais bem monitorado", segundo outro comunicado do governo.

Ele e sua mulher "deram positivo para COVID-19 há uma semana". Sua esposa continuará em quarentena em casa, de acordo com o governo, que desejou aos ministros uma "rápida recuperação".

Até o momento, a África do Sul acumula mais de 373.000 casos confirmados de COVID-19, entre os quais 5.173 óbitos, conforme o Ministério da Saúde.