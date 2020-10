Copenhaga, 22 out 2020 (Lusa)- A Dinamarca registou hoje um recorde de 760 novos casos diários de covid-19, enquanto o governo planeia apertar as restrições para conter a disseminação do vírus.

“Podemos precisar de novas restrições e esperamos que venham num futuro próximo. Estou cada vez mais preocupada. A epidemia está a espalhar-se rapidamente na Europa, que é agora o epicentro da epidemia”, respondeu a primeira-ministra, Mette Frrederiksen. A progressão é rápida: segunda-feira o número de novos casos nas últimas 24 horas rondava os 450, na quarta-feira tinha chegado a 630. Caso a curva não se inverta em “dois ou três dias”, o governo pretende reforçar e introduzir novas restrições, anunciou na terça-feira o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, que não se abstém de “qualquer restrição ou regra mais estrita”. O número de pessoas reunidas, atualmente limitado a 50, pode ser reduzido e o uso obrigatório de máscara ampliado. No total, a Dinamarca (excluindo a Gronelândia e Ilhas Faroé) registou 37.763 contaminações e 694 mortes, em 5,8 milhões de habitantes. Na vizinha Suécia, as autoridades de saúde registaram hoje 1.614 novos casos, o maior número desde junho. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram