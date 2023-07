Tome nota das principais recomendações para uma boa hidratação e para uma alimentação segura:

Recomendações “Mantém-te hidratado”

- Começar a beber água logo pela manhã.

- Não esperar até sentir sede e beber água com frequência, pelo menos 8 a 10 copos.

- Ter sempre água na mochila e procurar por pontos de água que possam existir nos recintos da JMJ.

- Optar por água ou águas aromatizadas caseiras e infusões sem adição de açúcar.

- Evitar as bebidas alcoólicas pois fazem aumentar as necessidades hídricas. Evitar também as bebidas refrigerantes.

- Estar atento aos sinais de desidratação, nomeadamente à cor da urina. Urina abundante e sem cor é um bom sinal. A hidratação deve ser reforçada quando forem verificados alguns destes sinais: boca seca, fadiga, dor de cabeça, tonturas e sede extrema.

- Os alimentos também contam. Optar por alimentos que são ricos em água como a fruta e os hortícolas, bem como por alguns pratos mediterrânicos como a sopa.

Recomendações “Alimenta-te bem e em segurança”

- Colocar os alimentos à sombra, longe da exposição solar direta.

- Escolher alimentos que não se alterem com o calor como o pão, as conservas, os frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs,...) e algumas frutas e hortícolas previamente lavados.

- Se escolher alimentos mais perecíveis (iogurtes, queijo, alguns tipos de frutas como melancia, melão, meloa, pêssego, cerejas…), devem ser acondicionados numa geleira ou mala térmica.

- Lavar os alimentos frescos em casa e transportá-los numa caixa fechada.

- Evitar molhos. Dar preferência ao azeite e vinagre ou limão para temperar.

- Preparar ou adquirir os alimentos preferencialmente no próprio dia.

- Não esquecer de lavar previamente as mãos e os utensílios.

- Não utilizar os mesmos materiais para diferentes alimentos, quer em cru ou confecionado.

- Verificar o prazo de validade antes de adquirir ou comer qualquer alimento.